Сураж, Брянская область, , 15:58 — REGNUM Оправдательный приговор, вынесенный 31-летнему жителю Суража на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, отменил Брянский областной суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 марта в пресс-службе региональной прокуратуры.

Скамья присяжных Ammodramus

Обвиняемый в июне 2021 года в ходе ссоры избил своего 37-летнего знакомого, от причинённой черепно-мозговой травмы тот скончался. Присяжные Суражского районного суда сочли мужчину невиновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, на основании их вердикта брянца оправдали.

В связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, допущенными при рассмотрении дела подсудимым и его адвокатами, приговор оспорили государственный обвинитель и представитель потерпевшего.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами жалобы и отменил приговор, направив уголовное дело на новое судебное рассмотрение.