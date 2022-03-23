Москва, 23 марта, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Так уж устроена капиталистическая экономика, что цены в ней растут практически всегда и на бензин в частности. Это для нее нормальное состояние, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Бензин

«А вот как раз ситуация падения цен — симптом серьезных проблем. Так что прогноз о том, что к концу года цены на бензин вырастут на 8−10%, озвученный Коганом, при том, что общий уровень инфляции прогнозируется выше 10%, а ставка ЦБ ещё какое-то время будет находиться на отметке 20%, да и потом вряд ли будет опускаться резко и определенно до конца года ниже 10% не опустится — это, скорее, оптимистичный для потребителя прогноз.

Европа пока, судя по всему, отказаться от российских поставок не готова, несмотря на всё американское давление, мировые цены на нефть находятся на многолетних максимумах.

Курс доллара и евро к рублю такой, что экспортерам о нем можно было раньше только мечтать.

В такой ситуации экспорт сверхвыгоден, и можно опасаться скорее, перебоев с поставками на внутренний рынок. Тем более, что ряд западных компаний объявили об уходе с российского рынка.

Возможно, остановка деятельности их АЗС будет временной, или их продадут другим собственникам, но в любом случае конкуренция на рынке АЗС сильно сократится.

В такой ситуации для сохранения стабильности на внутреннем рынке топлива потребуются энергичные действия со стороны властей.

Конечно, военная операция может скоро завершиться, а международная ситуация несколько стабилизируется, но в любом случае российской экономике придется пережить период перестройки процессов и перенастраивания логистических цепочек, а это всегда чревато резкими скачками цен», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бензин АИ-92 на российских заправках может подорожать выше 50 рублей до конца 2022 года. Такой прогноз дал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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