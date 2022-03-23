Ростов-на-Дону, 23 марта, 2022, 15:44 — ИА Регнум. На теплотрассе на улице Малиновского в Ростове-на-Дону, давшей течь в ночь на 21 марта, после ремонта вновь выявлен дефект. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Monyf Теплосеть

«В ходе заполнения системы теплоснабжения после устранения аварийной ситуации на тепломагистрали по улице Малиновского была выявлена утечка теплоносителя. Течь имеет незначительный характер и не влияет на обеспечение надежности теплоснабжения потребителей», — уточнили власти.

Отремонтировать теплотрассу планируется 24 марта.

ИА REGNUM сообщало, что коммунальная авария на улице Малиновского в Ростове-на-Дону, в результате которой пострадали 13 человек, в том числе двое детей, произошла на отремонтированном шесть лет назад участке теплотрассы. Ответственность за состояние инженерных сетей на этом участке несёт компания «Лукойл». Ресурсоснабжающая организация отремонтирует не только участок теплотрассы, но и выполнит ремонт в повреждённых кипятком квартирах.