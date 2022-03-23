Москва, , 15:43 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов о реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт», передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

ФГУП «Росморпорт» реорганизуется в АО «Росморпорт», 100% акций которого принадлежит Российской Федерации, без включения в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на плановый период.

Земельные участки, предоставленные на праве аренды ФГУП «Росморпорт», необходимые для использования объектов, подлежащих приватизации в соответствии с законопроектом, в собственность АО «Росморпорт» не передаются.

На дочерние хозяйственные общества АО «Росморпорт», а также на их дочерние общества, не распространяется ограничение иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Органами управления АО «Росморпорт» будут являться единственный акционер, совет директоров, единоличный исполнительный орган (генеральный директор), а органом контроля — ревизионная комиссия.

В составе организации 62 порта, организация является стратегической.