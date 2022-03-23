23 марта 2022 | Время чтения 7 мин

Список русских исследователей Курильских островов весьма обширен. Обычно приходят на память имена Евреинова и Лужина, посланных в экспедицию ещё Петром Первым, а затем имена Шпанберга и Вальтона, Сарычева, Крузенштерна, Головнина.

Сергей Пономарёв, , 20:21 — REGNUM Список русских исследователей Курильских островов весьма обширен. Обычно приходят на память имена Евреинова и Лужина, посланных в экспедицию ещё Петром Первым, а затем имена Шпанберга и Вальтона, Сарычева, Крузенштерна, Головнина.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Но все они руководители, капитаны и начальники экспедиций!

Давайте добавим в этот ряд геодезистов и штурманов, составителей карт, которые зачастую, не щадя живота своего, пешком или на утлых лодках обследовали береговую линию Северо-Востока Российской империи.

Недавно Отечество, спустя два века, снова призвало на службу еще двоих из этой когорты: геодезиста Алексея Гилева и штурмана Василия Новицкого.

Сделано это распоряжением №515-р председателя правительства Российской Федерации 16 марта 2022 года.

Для увековечения памяти российских исследователей побережий Камчатки, Чукотки и Курильских островов Гилева А. М. и Новицкого В. присвоены безымянным географическим объектам, расположенным в акватории Охотского моря в пределах внутренних морских вод Российской Федерации, следующие наименования:

«Гилева» — бухте с координатами 45°34,3' северной широты и 149°23,3' восточной долготы;

«Новицкого» — бухте с координатами 45°34,5' северной широты и 149°23,6' восточной долготы.

Это две бухты на полуострове Ван-дер-Линда курильского острова Уруп.

Природа острова Уруп Kurilgeo.ru

Бухта Гилева — следующая к западу от бухты Капсюль, между мысами Поклонный и Ван-дер-Линд на тихоокеанском побережье острова Уруп Большой Курильской гряды в Курильском районе Сахалинской области.

Бухта Новицкого находится на охотской стороне о. Уруп к югу от бухты Катаева, между мысом Ван-дер-Линд и следующим к северу — мысом Пуркаева.

Инициатива по имянаречению принадлежит Сахалинскому областному отделению Русского географического общества, которая была поддержана Сахалинской областной Думой.

Обследованы бухты в 2015 году экспедицией РГО (С. Пономарёв — руководитель, А. Бражник — к. геол.-мин. н. — научный консультант, к. п. н. К. Молчанов, д. п. н., профессор П. Пасюков, А. Самолюк).

Кто же такие наши герои — Гилев и Новицкий?

Разысканиями исследователя Андрея Бражника установлено следующее.

Алексей Макарович Гилев (род. 1764 — умер после 1792 года), сержант геодезии, обследовал на байдарке (!), впервые определил положение и положил на карту (вместе с геодезистом Бронниковым) северную группу Курильских островов. Он участник Северо-восточной секретной географической и астрономической экспедиции Биллингса — Сарычева (1785−94 годы), исследовавшей берега Охотского моря, побережье Камчатки, побережье и внутренние районы Чукотки, Курильские и Алеутские острова.

В 1789 году Г. А. Сарычев на корабле «Слава России» с моря видел острова Алаид, Парамушир, Ширинки (Анциферова), Маканруши и Онекотан, а в 1792 году — острова Ушишир, Кетой, Шиашкотан и Матуа. Геодезисты Гилев и Бронников определили положение этих островов и нанесли их на карту.

Остров Матуа Министерство обороны Российской Федерации

Помимо этого, в 1790 году по приказу начальника экспедиции И. И. Биллингса сержант геодезии Алексей Гилев с байдарки высаживался на 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 7-й и 8-й острова Курильской гряды, «положа [их] на особливых мачтапах… с вычислением сысканного по меридиональной линии на 2-м Курильском острову склонения компаса».

Вот рапорт А. Гилева руководителю экспедиции И. Биллингсу:

14 октября 1790 г.:

«Его высокоблагородию флота г-ну капитан 1-го ранга Географической и острономической морской секретной экспедиции начальнику Иосифу Иосифовичю геодезии сержанта Гилева рапорт.

Вследствии данного мне от вашего высокоблагородия ордера, сего 1790-го году апреля 22 дня за № 38-м 1, в коем прописать соизволили:

Обще с придворным егарем Алексеевым и данными служителями и камчедалами следовать на байдаре на Курильские острова и по прибытию на 1-й Курильской остров взять там от тех курильцов другую байдару и пристойное число людей, и толмача и простирать путь свой до 16-го или 18-го острова и во время следования исполнять, всему плаванию от Петропавловской гавани весть окуратной журнал, с промером гаваней, бухт особливо, также течение моря, и снимать виды с мысов, гор, кекур и собирать с гор и подножьев разных родов штуфы и окаменелости и морские выкидные раковины и другия примечанию достойные реткости, то ж травы, цветы и их семена впреть и насекомых как воздушных, так и морских, и ростение отменного дерева отрубать по штухе с корою, и включить жительствующих курильцов по островам мужеска и женска пола; также вспомоществовать придворному егарю Алексееву в отстрелянии птиц, делании чючел и ловле рыб.

И расположить свое плавание [так, чтобы] к сентебрю месецу возвратица в Петропавловскую гавань, и все вышепредписанное для собрания представить к вашему высокоблагородию.

И во исполнении вашего высокоблагородия повеления, следуя от Петропавловской гавани на Курильские острова и по прибытии на 1-й остров, у тех курильцов байдары не имелось, случившие тут для промыслу Явинского острошку камчедал, от коих взяв байдару с роспискою, кою доставить им обратно на 1-й Курильской остров, а курильцов хотя и имелось, да малое количество, в рассуждении уже ушли на дальные острова для промыслу бобров и торговли с мохнатыми курильцами.

И откуль, по исправлению байдар, отправился на 2-й Курильской остров. И для дополнения к пристойному числу в байдары взято со 2-го острова тех курильцов знающих, и где жили довольно время за препяцвием погод, откуль ходив в байдаре на 3-й Курильской остров, который описав вкруг, а потом с 2-го отправился к 5-му острову, а придворной егарь Алексеев остался на вышеписанном 2-м острову, коему дав камчедалов три, казака 1 человека, которой за страхом онаго пролива вперет простираться не смев, и в следовании пути, дав ему для стрельбы птиц и морских зверей от лотов свинцу 10 фунтов, то я, простирав путь свой до 8-го Курильского острова, откуль расположив плавание возвратиться обратно июля 29-го дня.

И всему плаванию вел окуратное описание, и особливо описывав вкруг острова по способности времени 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 7-й и 8-й острова, которые и положа на особливых мачтапах с вычислением сысканного по мередиональной линии, на 2-м Курильском острову склонение компаса ½ Ry О-е, также положа на карту от Петропавловской гавани до 8 острова с лежащей по берегам ситуации, полагая по сказанию камчедал и курильцов, положа маршутно, а других рек, видимые вершин хрепты, или сопки, завязывая пеленгами, также описав особливо способные бухты с промером глубины фарвартера и течение моря, примечав на прибылой и убылой воды в разных местах как матераго берега, так и между островов в проливах, и снимал виды с мысов, гор, кекуров, и собирал с гор и подножьев разных поротштуфы и окаменелости дерево, раки разных родов, также губа деревянна окаменела и черви, и собирал морские раковины и живность, коя имеет капуста, и другия примечанию достойные реткости, тож собирал травы, цветы и их семена, кои с пересушкою укладывал, да при том же собирал впреть и насекомых как воздушных, так и морских, а ростение леса отменного не отыскалось.

И включил в журнал живущих по островам тех курильцов мужеска и женска пола. И в следовании пути вспомоществовал придворному егарю Алексееву в стрелянии птиц и делании чючел и ловле рыб, да особливо отыскано мною по островам 7-м и 8-м — разных родов птиц отменных — гусей-качюров двух родов: курукуры и турутыры, и других мелких птиц.

И всем собраниям, где какие взяты, при сем прилагаю реестры, а для стрельбы птиц взято от придворнаго егаря Алексеева пороху один, одна половина фунта, и истреленоло товаго свинцу пять фунтов.

А прибыл в Петропавловскую гавань сентебря 8-го дня сего 1790-го году, о чем вашему высокоблагородию честь имею донесть.

Геодезии сержант Алексей Гилев».

Таким образом, за 5 месяцев на байдарке по открытому морю, (а расстояние от 2-го курильского острова Парамушир, где остался егерь Алексеев, до следующего острова — Онекотан — 55 км, а до следующего — Харимкотана — 114 км (!) 26-летний Гилев в одиночку провел комплексную гидрографически-ботанико-зоологическую экспедицию на северных Курильских островах с переписью местного населения!

Остров Онекотан Dr. Igor Smolyar

Кроме того, Гилев выполнил съемку восточного берега Камчатки от Петропавловской гавани до мыса Лопатка и отдельных бухт с измерением глубин фарватеров и течений. Наблюдал за приливами, составил описания, сделал зарисовки берегов и т. д.

Работы Гилева были первой инструментальной съемкой на Курильских островах и Камчатке. Съемки сержанта Алексея Гилева использовали при составлении своих карт Крузенштерн, Головнин, Сарычев.