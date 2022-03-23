Джакарта, , 15:42 — REGNUM Министр юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли отправится на Филиппины, чтобы провести двустороннюю встречу с министром юстиции Филиппин 24 марта, сообщает Kompas.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

«На Филиппинах мы обсудим несколько направлений двустороннего сотрудничества, в том числе сотрудничество в борьбе с радикализмом и терроризмом», — заявил министр юстиции.

Помимо двусторонней встречи с министром юстиции Филиппин, Ясонна Лаоли также встретится с 800 гражданами Индонезии, проживающими в городе Давао, острова Минданао.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что страна в настоящее время занимает четвертое место в мире по вакцинации против коронавируса.

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