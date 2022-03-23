Уфа, 23 марта, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Программу дополнительных мер по сохранению рабочих мест в Башкирии готовит правительство региона. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Yarreg.ru Центр Службы занятости

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Данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития Башкирии.

Сообщается, что с начала текущего года в республике на 2,3 тыс. человек уменьшилось число безработных. Согласно данным на 21 марта ведут поиск работы 19 900 жителей региона, которые зарегистрированы на бирже труда.

Отмечается, что в настоящее время региональное правительство готовит программу дополнительных мер по сохранению рабочих мест, а также организации временной занятости для потерявших работу, переобучению и профессиональной переподготовке безработных.

«В 2022 году из федерального бюджета на эти цели выделили 886,1 млн рублей. Сейчас мы готовим ещё одну заявку на финансирование», — приводит пресс-служба слова первого заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения региона Юрия Мельникова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе приготовили рабочие места для беженцев с Украины и из Донбасса.