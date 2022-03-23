Тбилиси, 23 марта, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В Грузии 23 марта отменили ограничения по идущей к границе с Россией трассе Мцхета — Степанцминда — Ларс, которая также называется Военно-грузинская дорога. Об этом сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог республики.

«Новости Владикавказа» КПП «Верхний Ларс»

По данным ведомства, запрет на проезд действовал на участке Гудаури — Коби из-за выпадения снега и риска схода лавин. Трассу очистили и движение разрешили и легковому транспорту, и грузовым машинам. Проезд был запрещён более суток.

Сообщается, что грузовикам с прицепом и автобусам вместимостью более 30 человек разрешается проезжать только по тоннелям в одностороннем режиме.

Стоит отметить, что в Грузии с 2021 года ведётся строительство новой трассы от Тбилиси к границе с Россией. По проекту она будет короче, а также обойдёт участки, по которым опасно проезжать зимой.