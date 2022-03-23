Бразилиа, , 15:49 — REGNUM Сенат Бразилии одобрил 22 марта законопроект, ужесточающий наказание за насилие в отношении несовершеннолетних и квалифицирующий убийство детей до 14 лет как тяжкое преступление. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Насилие Thomas Leuthard

Помимо несовершеннолетних закон также увеличивает сроки для преступлений против недееспособных и инвалидов. Наказание также предусмотрено для тех, кто утаивает информацию о насилии или жестоком обращении с несовершеннолетними или недееспособными.

Актуальность нового закона в Бразилии высока как никогда. Согласно отчёту службы сообщений о нарушении прав человека Dial100, в стране было зафиксировано более 119 тысяч насилия в отношении детей и подростков. Более 6000 несовершеннолетних погибли в результате насильственных действий только за 2020 год.

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