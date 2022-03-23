Москва, 23 марта, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Россия подаст заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. Об этом 23 марта заявил журналистам член исполкома Российского футбольного союза (РФС), генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов.

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«РФС собирается подавать заявку на чемпионаты Европы 2028 и 2032, это не шутка, да. У нас же жизнь продолжается, мы открыты и готовы, мы не должны быть закрыты для УЕФА и ФИФА», — сказал Сайманов.

Он добавил, что в России проводилось много соревнований на высоком уровне. По его словам, «времени много, ситуация изменится».

Напомним, после того как Россия начала освобождать Украину от фашистов, западные страны и международные спортивные федерации устроили настоящую русофобскую истерию и отстранили российских спортсменов почти от всех соревнований, а все запланированные в России турниры перенесли.