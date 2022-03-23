Москва, 23 марта, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Американские сенаторы, конечно, могут ввести и санкции по золотовалютным резервам России, но итоги их введения вряд ли будут значительными, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Золото, одна унция

«Во-первых, запасы РФ в монетарном золоте никто и не собирался продавать — нет таких потребностей, для которых это могло бы понадобиться.

Сальдо внешней торговли страны остается положительным, а с учетом снижения курса рубля и удорожания для российских граждан импорта может даже улучшится. Бюджеты всех уровней имеют значительный запас прочности.

Обязательства по внешним займам Россия погашает из средств, замороженных Западом. Для внутренних расчетов есть возможности эмиссии. Золото — стратегическая часть российских резервов, которая будет реализовываться только в самых крайних случаях.

Во-вторых, в отличие от банковских переводов в долларах и евро, физические продажи золота не так-то просто отследить.

Да и доказать потом, что данный конкретный слиток с российским штампом куплен после введения санкций, а не до, будет сложно. А ведь мы его можем и переплавить.

В-третьих, большая часть стран мира санкции не поддерживает, и их банкам никто не сможет помешать купить российское золото.

Возможно, американские сенаторы плохо информированы, и думают, что российское физическое золото, как и золотые запасы многих стран мира, хранятся в американском Форте Нокс.

Или просто работают на внутреннюю и мировую публику, изображая бурную деятельность и всесокрушающую мощь», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, группа американских сенаторов проведет встречу с министерством финансов, чтобы обсудить блокировку золотого резерва России стоимостью примерно $132 млрд.

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