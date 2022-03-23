Сеул, , 15:37 — REGNUM Правительство Южной Кореи планирует облегчить налоговое бремя граждан страны, владеющих одним объектом недвижимости. Об этом 23 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление вице-премьера, министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, рассматриваются два варианта действий, включающих корректировку верхнего предела налоговой нагрузки или удержание размера налога на уровне прошлого года.

Известно, что власти решили пойти на такой шаг в связи с тем, что стремительный рост цен на жильё привёл к увеличению налогового бремени и увеличению расходов людей, желающих арендовать или купить недвижимость.

Нынешняя система налогообложения Южной Кореи основана на годовой оценочной стоимости недвижимости, а не фактической рыночной стоимости. В 2021 году оценочная стоимость жилья выросла на 19,05%, что является самым высоким темпом роста показателя за последние 14 лет.