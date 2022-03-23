Сеул, 23 марта, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи планирует облегчить налоговое бремя граждан страны, владеющих одним объектом недвижимости. Об этом 23 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление вице-премьера, министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По его словам, рассматриваются два варианта действий, включающих корректировку верхнего предела налоговой нагрузки или удержание размера налога на уровне прошлого года.

Известно, что власти решили пойти на такой шаг в связи с тем, что стремительный рост цен на жильё привёл к увеличению налогового бремени и увеличению расходов людей, желающих арендовать или купить недвижимость.

Нынешняя система налогообложения Южной Кореи основана на годовой оценочной стоимости недвижимости, а не фактической рыночной стоимости. В 2021 году оценочная стоимость жилья выросла на 19,05%, что является самым высоким темпом роста показателя за последние 14 лет.