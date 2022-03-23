Донецк, , 15:35 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел трех населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В 12:15 из населённого пункта Пески был обстрелян Кировский район Донецка, сделано восемь выстрелов калибром 120 мм. В 15:10 из Авдеевки украинские войска обстреляли Минеральное и Яковлевку — выпущено по два снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ясиноватой в результате обстрелов ВСУ погибла мирная жительница.