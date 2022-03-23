Москва, 23 марта, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Анатолий Чубайс покидает пост специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, 23 марта сообщает агентство Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

По данным издания, политик покинул Россию из-за своей позиции по проводимой Россией спецоперации на Украине.

Ранее по теме: Путин: Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях

«Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост», — подтвердил ТАСС источник из окружения Чубайса.

По непроверенным слухам, Анатолий Чубайс находится в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава «Роснано"Анатолий Чубайс был назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями 4 декабря 2020 года. В тексте указом главы государства говорится, что такое решение принято «для достижения целей устойчивого развития».

Читайте также: Путин подписал указ о новой должности для Чубайса

Напомним, пост главы «Роснано» Чубайс занимал с 2008 года.