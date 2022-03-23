Вильнюс, , 15:32 — REGNUM Из-за наплыва беженцев с Украины власти Литвы вводят досмотр пассажирского автотранспорта, который въезжает с территории Польши. Об этом 23 марта рассказала журналистам литовский министр внутренних дел Агне Билотайте.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Принято решение о проверке автобусов, микроавтобусов, пересекающих литовско-польскую границу», — сказала она.

При этом Билотайте уточнила, что теперь будет осуществляться контроль над следующими указанными транспортными средствами.

«В условиях увеличения потока беженцев с Украины необходимо преградить путь торговле людьми и более действенно регулировать движение пассажирского транспорта», — пояснила глава литовского МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жительница города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике погибла в результате обстрела украинских военных.