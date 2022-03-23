Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM В Ленинградской области запускают онлайн-сервис для помощи предпринимателям региона, столкнувшимся с трудностями в условиях санкций. С помощью «электронного окна» они смогут найти решение проблем по вопросам импортозамещения сырья и комплектующих, логистики, налогов, обязательных платежей и многого другого. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Прием обращений организован в формате онлайн, где необходимо заполнить специальную форму. Как уточнили в пресс-службе областной администрации, подать запрос может любая компания, вне зависимости от формы собственности и сферы деятельности, а системные отраслевые вопросы можно направлять через деловые объединения и бизнес-ассоциации.

«Сервисом уже обозначены ключевые проблемы ― импорт сырья и комплектующих, поиск российского сырья и комплектующих, решение вопросов с экспортом и таможней, логистикой, налоги и обязательные платежи, расчеты и платежи, финансовый блок вопросов, включающий займы, кредиты и банковские операции», — отметили в пресс-службе.

Информацию аккумулирует Центр развития промышленности Ленинградской области. К системе решения проблемных вопросов подключены все органы исполнительной власти, местного самоуправления, региональные управления налоговой службы и таможни, институты развития бизнеса. Информация закрыта и не имеет общего доступа.

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