Пекин, 23 марта 2022, 15:39 — REGNUM Коммунистические партии Китая и Кубы открыли 23 марта двухдневный виртуальный саммит, на котором выступят главы обоих государств. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.
Повестка саммита направлена на рассмотрение вопросов социально-экономического развития и политико-идеологической работы.
Кубинскую делегацию возглавит секретарь партии Роберто Моралес, а китайскую — руководитель отдела партии по связям с общественностью Хоанг Куньмин.
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