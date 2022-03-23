Пекин, 23 марта, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Коммунистические партии Китая и Кубы открыли 23 марта двухдневный виртуальный саммит, на котором выступят главы обоих государств. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Мао. Коммунизм в Китае

Повестка саммита направлена на рассмотрение вопросов социально-экономического развития и политико-идеологической работы.

Кубинскую делегацию возглавит секретарь партии Роберто Моралес, а китайскую — руководитель отдела партии по связям с общественностью Хоанг Куньмин.