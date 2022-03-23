Москва, , 15:30 — REGNUM Не стоит преувеличивать значение того, что саудиты могут начать заключать контракты на поставку нефти Китаю в юанях, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Курс юаня к доллару Orangenews.hk

«Нефть из Саудовской Аравии в основном поставляется по прямым долгосрочным контрактам по ценам ниже биржевых и в общий оборот попадает лишь при вторичных продажах.

А у Китая потребности большие, так что вряд ли он станет её перепродавать, но и тогда он вполне сможет сделать это за доллары.

Так что прямого удара по долларовому мировому рынку нефти этот шаг не нанесет. Разве что американские банки не получат свою долю комиссии за долларовые транзакции.

Это, скорее, символический жест. Это один маленький шаг по повышению роли юаня в международной торговле и снижению роли доллара», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, возможный переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на расчёты в юанях станет «настоящим взрывом» для рынка нефти, заявил декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй.

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