Москва, 23 марта, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В России выдача потребительских кредитов сохранится, хотя и будет падать до момента снижения ключевой ставки и насыщения потребительского рынка товарами, пользующимися спросом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта завил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ упала выдача данного вида займов.

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«Рост ставок по потребительским кредитам, сворачивание программ стимулирования продаж торговыми сетями и производителями, снижение риск-аппетита российских банков в своей совокупности стали причиной снижения выдачи потребкредитов. В этих условиях и сами граждане стали отказываться даже от уже одобренных кредитов, которые банки были готовы выдать по новым ставкам, — сказал Цыганов. — В условиях роста спроса в феврале — начале марта на потребительском рынке и активных продаж товаров эффект от снижения выдачи потребкредитов скажется на результатах банковской деятельности, так как потребительское кредитование в последние годы было драйвером роста и прибыли для многих банков».

Как полагает Цыганов, заменой потребительских кредитов для коммерческих банков может стать финансирование промышленности, которое может быть успешным в случае разработки и внедрения программ господдержки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, на какие товары в РФ упадет спрос в связи со снижением выдачи потребительских займов.