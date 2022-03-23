Ростов-на-Дону, 23 марта, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону под следствие попала руководитель бюджетного предприятия Октябрьского района. Она подозревается в хищении средств, выделенных на содержание улично-дорожной сети и благоустройство. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 23 марта.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенница

Хищение было совершено в 2017 году, полагают полицейские. Злоумышленница заключила контракт с администрацией Октябрьского района по содержанию улично-дорожной сети и благоустройству территории района. Организация должна была озеленить одну из улиц. Однако работы были проведены не в полном объёме.

В акт приёма были внесены ложные сведения, в результате чего было похищено более 370 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.