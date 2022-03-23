Ярославль, , 16:25 — REGNUM В Ярославской области у продавцов, которые будут намеренно завышать цены, могут изъять всю выручку, заработанную таким путём. Об этом заявил врио губернатора региона Михаил Евраев на заседании антисанкционного штаба.

Сахар на складах Yarregion.ru

«Мы сейчас цены ставим на контроль и реагировать будем жестко. Если будем видеть, что кто-то пытается подзаработать на текущей ситуации, поймать рыбку в мутной воде и объективных причин для повышения цен нет, сразу будем обращаться в ФАС с инициативой о возбуждении дел и наложении штрафов с изъятием всей выручки, которая была таким образом заработана. Разбираться будем быстро, по максимуму используя ресурсы, которые у нас для этого есть», — отметил Михаил Евраев.

Отдельно вновь была поднята тема проблем с сахаром в магазинах. В ярославском управлении Федеральной антимонопольной службы сообщили, что ведомство ведет проверки на предмет картельного сговора заводов-производителей сахара.

«В настоящее время ФАС России проводит проверки заводов по производству сахара и федеральных торговых сетей, территориальное управление проверяет региональные торговые сети и местных поставщиков. Нами уже установлено, что некоторым оптовикам отказывали в поставках. Соответствующую информацию мы направили для проверки ряда заводов-производителей на предмет картельного сговора», — рассказал руководитель регионального управления ФАС Иван Паутов.

В ФАС сообщили, что 75 процентов жалоб в областное управление касаются наличия сахара и цен на него. Сейчас представители антимонопольной службы ежедневно мониторят цены на 24 основных продукта питания.

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