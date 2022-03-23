Лос-Анджелес, США, 23 марта, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Пользователи Сети предполагают, что американская певица Бритни Спирс рассталась со своим женихом Сэмом Асгари. Об этом 23 марта пишет The Sun.

Скриншот с YouTube Бритни Спирс

Ранее Спирс поделилась в своих соцсетях видео с щенком Сойером, которого она недавно завела. В подписи к ролику певица рассказала, что пёс «заставил её почувствовать себя любимой сильнее, чем любой мужчина, с которым она когда-либо была». Как отмечает издание, эти слова артистки спровоцировали слухи о разрыве с Асгари.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2021 года Бритни Спирс объявила о помолвке с Сэмом Асгари. Дата их свадьбы до сих пор держится в секрете.