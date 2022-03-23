Подпорожье, Ленинградская область, 23 марта, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Житель города Подпорожье Ленинградской области Сергей Солоев погиб как герой, защищая Родину, помогая избавить землю Украины от нацистов и националистов, сообщили 23 марта в пресс-службе администрации Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи

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«При исполнении специальных задач героически погиб наш земляк, житель Подпорожья, воин, гвардии старший сержант Сергей Александрович Солоев, — высказал свои соболезнования губернатор региона Александр Дрозденко. — Волевой, целеустремленный, он умел вести за собой людей, всегда пользовался большим уважением, был до конца верен воинскому долгу».

Ранее стало известно о гибели как минимум пяти жителей региона, отправившихся защищать Донбасс: рядового Матвея Вахитова, прапорщика Юрия Савенкова, капитана Андрея Портуся и военнослужащих Павла Позанена и Дмитрия Федосеева.