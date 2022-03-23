Москва, 23 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Дело не только в том, что экономика Германии является крупнейшей в Европе, а значит, её абсолютные потери от роста цен на нефть, газ и уголь в случае прекращения поставок из России будут наибольшими, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Petra B. Fritz Германия

«Но Германия еще и зарабатывает на реэкспорте российского газа, поставляемого по «Северному потоку — 1» и через территорию Польши.

А это вообще легкие деньги, не требующие значительных инвестиций, но в то же время пополняющие бюджеты всех уровней налогами.

То есть Америка предлагает немцам одновременно с повышением расходов снизить свои доходы.

Понятно, что даже такой стойкий защитник интересов США как Шольц пытается оттянуть принятие этого решения, которое может стоить его партии результатов следующих выборов.

То есть, его США, конечно, додавит, но в данном случае немецкий канцлер действует по старой еврейской мудрости: «если ты будешь последним, кто покинет дом, уходя на войну, ты первым вернешься домой».

Видимо, Шольц рассчитывает, что война скоро закончится, и от него отстанут с идеей нового ужесточения санкций», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германии необходимо учитывать «обратный эффект» при введении новых санкций против России.

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