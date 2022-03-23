Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью в ходе специальной военной операции по защите Донбасса полковника Николая Овчаренко, заместителя начальника инженерных войск Западного военного округа, сообщили 23 марта в Смольном.

Вечный огонь. Марсово поле Максим Цуканов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «"Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

"Мужественный и сильный человек, он защищал право людей на жизнь, защищал жителей Донбасса и национальную безопасность России. Он был до конца верен присяге, данной Родине, честно исполнил воинский долг. За ратный подвиг он награжден орденом Мужества», — сообщил губернатор.

Беглов высказал соболезнования родным и близким полковника Овчаренко.

Читайте ранее в этом сюжете: Прапорщик из Петербурга погиб в ходе спецоперации