Санкт-Петербург, 23 марта, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции по защите Донбасса погиб полковник Николай Овчаренко, заместитель начальника инженерных войск Западного военного округа, сообщили 23 марта в Смольном. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью офицера.

Пресс-служба ЗВО Полковник Николай Овчаренко

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"Мужественный и сильный человек, он защищал право людей на жизнь, защищал жителей Донбасса и национальную безопасность России. Он был до конца верен присяге, данной Родине, честно исполнил воинский долг. За ратный подвиг он награжден орденом Мужества», — сообщил губернатор.

Беглов высказал соболезнования родным и близким полковника Овчаренко.