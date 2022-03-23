Пенза, , 15:32 — REGNUM За январь-февраль жителям Пензенской области оказано 968 случаев высокотехнологичной медицинской помощи. На эти цели направленно 135,5 млн рублей. Уровень финансирования медицинских организаций по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос на 43,2%, сообщает региональное правительство.

Полис ОМС РФ

С начала 2022 года в перечень видов высокотехнологичной медпомощи, включенных в базовую программу ОМС (обязательное медицинское страхование) по профилю «офтальмология», дополнительно включили новый метод «Интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза и (или) импланта с глюкокортикоидом» стоимостью более 66 тыс. рублей. За два месяца высокотехнологичное лечение получили 137 пациентов на общую сумму 9,1 млн рублей.

Для жителей Пензенской области доступна горячая линия единого контакт-центр в сфере обязательного медицинского страхования: 8−800−100−80−44. Сюда можно обратиться с вопросами по поводу оказания медпомощи по полису ОМС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за 2021 год в рамках программы обязательного медицинского страхования провели 919 процедур экстракорпорального оплодотворения на общую сумму 88,4 млн рублей.

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