Москва, 23 марта, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Россия может временно приостановить экспорт нефти по КТК в результате аварии, заявил 23 марта вице-премьер РФ Александр Новак.

Minenergo.gov.ru Александр Новак

По его словам, ремонт вышедших из строя в результате шторма выносных причальных устройств (ВПУ) у Новороссийска может занять не менее полутора месяцев. На время работ экспорт нефти по КТК на мировые рынки может быть приостановлен, сказал вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, после аварии на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском погрузка нефти полностью остановлена, сообщили в КТК.