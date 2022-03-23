Мехико, , 15:37 — REGNUM Согласно опубликованному 22 марта отчёту Службы налогового администрирования Мексики, более 47% ввозимого в страну в 2021 году бензина были контрабандными. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Бензин Drobs.ru

Нелегальный ввоз бензина, дизельного топлива и газоконденсатов достиг нового рекордного показателя, что демонстрирует бессильность стратегии мексиканского правительства по усилению контроля над импортом. Объём контрабандно ввезённого топлива в 2021 году достиг 102 миллионов баррелей, что на 122% больше, чем в 2018 году.

Незаконно ввозимое топливо обычно декларируется как «смазочные материалы», что позволяет избежать уплаты специального топливного налога. Ошибочность правительственной стратегии по борьбе с нелегальным ввозом заключается в том, что вместо снижения налогов на топливо происходит их повышение, что вынуждает поставщиков вести бизнес нелегально.

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