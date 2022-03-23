Москва, 23 марта, 2022, 15:21 — ИА Регнум. На фоне ситуации вокруг Украины концерн из Швейцарии Nestlé приостанавливает работу в России своих брендов KitKat и Nesquik. Об этом 23 марта говорится в обнародованном заявлении компании.

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«Мы приостанавливаем деятельность известных брендов Nestlé, таких как KitKat и Nesquik… Мы уже прекратили импорт и экспорт второстепенных товаров в Россию и из нее, прекратили всю рекламу и приостановили все капиталовложения в страну», — говорится в сообщении.

Также указывается, что компания полностью соблюдает все антироссийские санкции Запада и отмечается, что Nestle не собирается получать прибыль или платить в будущем налоги в России, однако передаст любую прибыль организациям по оказанию гуманитарной помощи беженцам с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра экономики Киргизии Эльдар Алишеров заявил, что главы правительств стран-членов Евразийского экономического союза разрабатывают мероприятия по переходу на расчёты в национальной валюте во взаимной торговле.