Ташкент, 23 марта, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Церемония закладки первого камня в строительство химико-индустриального технопарка «Чирчик» состоялась 23 марта в городе Чирчике в Ташкентской области Узбекистана. Об этом 23 марта сообщает Газета.уз.

Пакко Узбекистан

В церемонии запуска приняли участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и глава Татарии Рустам Минниханов, который находится в стране с рабочим визитом.

«Запуск строительства технопарка проходит в дни празднования Навруза и символизирует возрождение и новый этап в развитии двухсторонних отношений между Узбекистаном и Россией, являясь примером кооперации с Татарстаном», — сказал Арипов.

Он отметил, что в технопарке в ближайшие годы будет производиться более 100 наименований важной для экономики Узбекистана продукции, планируется создать не менее 2200 рабочих мест.

В свою очередь, Рустам Минниханов объявил, что первыми резидентами технопарка стали татарстанские компании. Церемония завершилась подписанием «дорожной карты» по расширению сотрудничества между хокимиятом (мэрией) Ташкента и правительством Татарии на 2022−2023 годы.

В присутствии Абдуллы Арипова и Рустама Минниханова был также подписан меморандум о сотрудничестве между хокимиятом Чирчика и Нижнекамским муниципальным районом Татарии.