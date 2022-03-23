Воронеж, 23 марта, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Развитие половодья на территории Воронежской области ожидается к концу марта — началу апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Марина Каширская ИА REGNUM Паводок

В целом, в соответствии с прогнозом уровней воды для рек бассейна Дона, разработанным Северо-Кавказским УГМС, весенние максимумы на реках Воронежской области ожидаются ниже средних многолетних, но в пределах прошлогодних, опасных уровней отметки воды в водоёмах региона не достигнут.

В МЧС отметили, что в целом погодные условия на территории региона не способствуют быстрому развитию половодья. Незначительное повышение уровня воды отмечается, по данным на 23 марта, в реках Дон, Ворона, Битюг.

К концу марта — началу апреля в регионе прогнозируется развитие половодья: этому будет способствовать резкое, до +15 градусов, повышение температуры воздуха, обильные осадки. Особенно сильные дожди ожидаются в Борисоглебск — там 4 апреля прогнозируется до 40 мм осадков.

В зоне риска по подтопления талыми водами — ряд населённых пунктов, а Новоусманском, Петропавловском, Таловском, Отльховатском, Лискинском, Павловском районах области и в Борисоглебске. Так, в зоне возможного затопления могут оказаться до 19 низководных мостов, специально построенных для пропуска половодья, в 11 муниципальных образованиях области.