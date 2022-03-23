Депутат Молдавии: власти решают проблемы беженцев, а не населения
Кишинёв, 23 марта, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Проблемы, с которыми столкнулись власти Молдавии из-за потока беженцев с Украины, не может освободить руководство страны от решения проблем населения. Об этом заявил депутат парламента Молдавии, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча на телеканале «Primul in Moldova».
«Пенсионер приходит в магазин и выходит оттуда с душевной болью, потому что ему удалось купить только половину того, что он собирался. То же самое происходит, когда люди получают счета», — сказал Батрынча.
Он отметил, что в поддержке государства нуждаются фермеры, а в ряде районов сообщают, что не осталось денег на содержание школ и зарплату бюджетникам. Депутат подчеркнул, что во времена, когда страной руководила Партия социалистов, на всё это средства находились.
Напомним, согласно официальным данным в Молдавии находятся около 100 тыс. беженцев. По словам молдавского премьер-министра Натальи Гаврилицы, на каждого беженца в день необходимо до $30.