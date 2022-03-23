Кишинёв, 23 марта, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Проблемы, с которыми столкнулись власти Молдавии из-за потока беженцев с Украины, не может освободить руководство страны от решения проблем населения. Об этом заявил депутат парламента Молдавии, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча на телеканале «Primul in Moldova».

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Пенсионер приходит в магазин и выходит оттуда с душевной болью, потому что ему удалось купить только половину того, что он собирался. То же самое происходит, когда люди получают счета», — сказал Батрынча.

Он отметил, что в поддержке государства нуждаются фермеры, а в ряде районов сообщают, что не осталось денег на содержание школ и зарплату бюджетникам. Депутат подчеркнул, что во времена, когда страной руководила Партия социалистов, на всё это средства находились.

Напомним, согласно официальным данным в Молдавии находятся около 100 тыс. беженцев. По словам молдавского премьер-министра Натальи Гаврилицы, на каждого беженца в день необходимо до $30.