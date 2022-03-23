Берлин, 23 марта, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Только украинская сторона может в ходе переговоров обсуждать возможные компромиссы с Россией. Об этом 23 марта в интервью газете Die Zeit заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Он подчеркнул, что идти на «компромисс ради украинцев» — это не дело любого главы правительства другой стороны.

«Я строго придерживаюсь одного принципа: украинцы, их президент и его переговорная делегация ведут переговоры по Украине. Никто другой», — отметил федеральный канцлер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о украинской роли в переговорах, заявил, что процесс «и так идёт гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы». Он подчеркнул, что российская переговорная команда «имеет полное полномочие, имеет необходимую экспертизу, имеет необходимую политическую волю главы государства». Далее очередь за украинскими визави, указал Песков.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского в свою очередь заявили, что часть требований России являются неприемлемыми для Украины, в частности те, что касаются территориальных претензий. По другим же пунктам, по мнению замруководителя офиса украинского лидера, дискутировать можно, но лишь с учётом твёрдых гарантий безопасности для Украины в будущем.