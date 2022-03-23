Москва, 23 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Блокировка той части государственных активов Российской Федерации, которая присутствует в виде монетарного золота, размещенного в хранилище Банка России, возможна через введение ограничений на экспорт российского золота в целом, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Елена Воронкова.

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«Ведь Россия — в мировых лидерах по добыче золота и золотым запасам. Доля золотого экспорта в общем товарном экспорте страны за 2021 год составляет почти 3,6%.

Российские компании экспортировали в 2020 и 2021 гг. примерно 90% годовой добычи. И в определенной мере компенсировать потери в случае закрытия экспортных возможностей производители смогут за счет внутреннего спроса.

А спрос по оценкам составляет примерно 15% отечественного производства, и рост которого можно прогнозировать после отмены с 1 марта 2022 года отмена НДС на покупку золотых слитков физическими лицами.

Поддержкой производителям станет также возобновление покупок золота на национальном рынке Банком России.

Учитывая, что среди традиционных покупателей золота России за рубежом — Казахстан, Индия, Белоруссия, Турция, можно рассчитывать, что некоторые возможности для экспорта российского золота сохранятся и в перспективе, несмотря на введение санкций в этой сфере», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, группа американских сенаторов проведет встречу с минфином США, чтобы обсудить блокировку золотого резерва России стоимостью примерно $132 млрд.

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