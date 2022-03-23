Москва, 23 марта, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Северный Кавказ и Юг России станут ближе для жителей РФ. Желающим познакомиться с субъектами России, расположенными на этой территории, можно будет воспользоваться проектом «Жемчужина Кавказа». Этот круизный поезд, запущенный летом в 2021 году, вновь возвращается на маршрут по многочисленным просьбам жителей России, сообщили в пресс-службе РЖД.

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР На курорте

Проект получил премию 2021 года «Сделано в России», учрежденную при поддержке Ростуризма. Напомним, поезд отправлялся еженедельно из Москвы и, останавливаясь на станциях Ставропольского края, Чечни, Дагестана в течение семи дней знакомил его пассажиров с достопримечательностями этих регионов. Днем туристы посещали самые знаковые места в этих субъектах РФ, а ночью поезд служил гостиницей на колесах.

В сезоне 2023 года в маршрут поезда добавили еще две жемчужины Юга России — Республику Адыгею и Кабардино-Балкарии.

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