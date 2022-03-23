Ким Кардашьян назвала дочь своим «модным критиком»
Лос-Анджелес, США, 23 марта, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян рассказала, что её восьмилетняя дочь Норт постоянно даёт ей советы, являясь её «модным критиком». Об этом 23 марта пишет The Sun.
По словам Кардашьян, она «напугана» талантом дочери и постоянно пытается ей угодить и произвести на неё впечатление. Модель отмечает, что Норт критикует её за преобладающий чёрный цвет в гардеробе.
«Я пришла в её школу в День святого Валентина, одетая с ног до головы в розовое, и она так обрадовалась, что побежала и обняла меня. Она распахнула мое пальто, увидела чёрную подкладку и сказала: «Мама, ты всё ещё в чёрном», — поделилась Кардашьян.
ИА REGNUM напоминает, что у Ким Кардашьян четверо детей — две дочери и два сына. Все они были рождены в браке с рэпером Канье Уэстом (Йе).