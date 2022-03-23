Лос-Анджелес, США, 23 марта, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян рассказала, что её восьмилетняя дочь Норт постоянно даёт ей советы, являясь её «модным критиком». Об этом 23 марта пишет The Sun.

Скриншот с YouTube Ким Кардашьян

По словам Кардашьян, она «напугана» талантом дочери и постоянно пытается ей угодить и произвести на неё впечатление. Модель отмечает, что Норт критикует её за преобладающий чёрный цвет в гардеробе.

«Я пришла в её школу в День святого Валентина, одетая с ног до головы в розовое, и она так обрадовалась, что побежала и обняла меня. Она распахнула мое пальто, увидела чёрную подкладку и сказала: «Мама, ты всё ещё в чёрном», — поделилась Кардашьян.

ИА REGNUM напоминает, что у Ким Кардашьян четверо детей — две дочери и два сына. Все они были рождены в браке с рэпером Канье Уэстом (Йе).