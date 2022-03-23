Варшава, 23 марта, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В Польше пока не принято решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом 23 марта сообщили в МИД этой страны.

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В министерства рассказали, что решений о разрыве дипломатических отношений Польши с Россией в настоящий момент не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о высылке из Польши 45 российских дипломатов было принято Варшавой «в координации с союзниками».

В МИД России пообещали дать на решение Польши соответствующий ответ.