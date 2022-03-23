Бишкек, 23 марта, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Повышение цен на продовольствие и автомобильное топливо в Киргизии уже идёт, но правительство не допустит их резкого скачка. Об этом заявил заместитель министра экономики и коммерции Эльдар Алишеров на брифинге 23 марта.

Киргизия

«Стихийного скачка цен не будет, то есть они не вырастут единовременно сразу на 50%», — пообещал высокопоставленный киргизский чиновник.

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Алишеров пояснил, что власти республики будут вести переговоры по поставке товаров по адекватным ценам, чтобы сгладить последствия импорта инфляции из других стран.

«Если будут попытки спекуляций, то государство займётся регулированием цен. Но это может иметь негативные последствия в виде дефицита товаров. Мы надеемся, что люди добросовестно подойдут к ситуации и не станут наживаться на чужой беде», — резюмировал замминистра.

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