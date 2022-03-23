Черногория, 23 марта, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Планирование туристического сезона в Черногории должно быть сосредоточено на поиске альтернативных рынков, чтобы компенсировать потерю примерно 150 миллионов евро из-за отсутствия туристов из России и с Украины, заявила Саня Маркович, секретарь комитета по туризму черногорской торгово-промышленной палаты, сообщает RTCG.

lasserbua Черногория

«Вы знаете, что 75 долларов — это средний дневной расход туриста, пребывающего в Черногории. В прошлом году приехали около 254 тысяч россиян и украинцев, то предполагаемая цифра в бюджете Черногории примерно на 150 миллионов евро меньше», — сказала Маркович.

Туристическая отрасль Черногории, по ее словам, еще недостаточно восстановившаяся, готовит и планирует мероприятия в надежде, что все то, что происходит в Европе, быстро закончится, но также предполагая, что туристический сезон в этом году также будет неопределенным.