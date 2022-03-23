Москва, 23 марта 2022, 15:11 — REGNUM Переход переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на юани сильно повлияет на позиции доллара, его доля в мировой обороте снизится, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.
Как сообщало ИА REGNUM, китайский эксперт заявил, что возможный переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на расчёты в юанях станет «настоящим взрывом» для рынка нефти.
Читайте также: Переход Saudi Aramco на юани запустит обрушение доллара, считают в Китае