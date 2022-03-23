Москва, , 15:11 — REGNUM Переход переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на юани сильно повлияет на позиции доллара, его доля в мировой обороте снизится, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

Доллар. Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

«С другой стороны, этот переход, скорее всего, может стать прецедентом.

И дальнейшем приведёт к тому, что другие нефтегазовой компании перейдут на торговлю в иные валюты, что дальше будет ослаблять позиции доллара и США», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский эксперт заявил, что возможный переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на расчёты в юанях станет «настоящим взрывом» для рынка нефти.

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