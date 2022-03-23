Москва, 23 марта, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на юани сильно повлияет на позиции доллара, его доля в мировом обороте снизится, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

«С другой стороны, этот переход, скорее всего, может стать прецедентом.

И в дальнейшем приведёт к тому, что другие нефтегазовой компании перейдут на торговлю в иные валюты, что дальше будет ослаблять позиции доллара и США», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский эксперт заявил, что возможный переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на расчёты в юанях станет «настоящим взрывом» для рынка нефти.

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