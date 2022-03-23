Душанбе, 23 марта, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В 201-й военной базе, дислоцированной в Таджикистане, состоялся концерт в поддержку российских военнослужащих, задействованных в специальной операции на Украине. Об этом 23 марта сообщает «Азия Плюс».

Mil.ru Российские военные в Таджикистане

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«На сцене выступили солисты и юнармейцы, которые исполнили военно-патриотические песни», — говорится в публикации.

Зрителям также были представлены русские народные танцы в исполнении танцевальных коллективов воскресной школы при войсковом храме Иверской иконы Божьей Матери.

В завершении мероприятия дети на всю сцену развернули георгиевскую ленту, как символ военной славы и верности России.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.