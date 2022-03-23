Буэнос-Айрес, 23 марта, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Центральный банк Аргентины повысил 22 марта номинальную процентную ставку по краткосрочным векселям о ликвидности с 42,5% до 44,5%. Для физических лиц порог будет поднят до 43,5%. Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

Здание центрального банка Аргентины. Буэнос-Айрес

Для прочих депозитов частного сектора установлена минимальная ставка в 41,5%. Повышение ставки является одним из пунктов соглашения с МВФ, согласно которому кредитно-денежные органы должны корректировать свою политику до тех пор, пока ставка не станет реально-положительной, то есть не превысит существующий уровень инфляции.

Правительство было вынуждено пойти на повышение ставки, несмотря на то, что это может подорвать программу реабилитации аргентинской экономики.