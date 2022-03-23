Брянск, 23 марта, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Автомобиль скорой медицинской помощи перевернулся в результате ДТП 23 марта в Бежицком районе Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Около 12:00 столкнулись медицинская «ГАЗель» и Mitsubishi. От удара автомобиль скорой помощи опрокинулся, спасатели поставили его колёса.

По данным МЧС, в ДТП есть пострадавшие, их количество и травмы не уточняются.