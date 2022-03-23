Берн, 23 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Концерн Nestlé (Швейцария) приостановил работу в России брендов KitKat и Nesquik. Об этом 23 марта заявили в компании.

Мастер Снов Пермский филиал Nestlé

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

В швейцарском концерне пояснили, что решение принято из-за событий на Украине.

«Мы уже прекратили импорт и экспорт второстепенных товаров в Россию и из нее, прекратили всю рекламу и приостановили все капиталовложения в страну. Разумеется, мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении России», — рассказали в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Россия» получила разрешение Росавиации на техническое обслуживание самолётов Boeing и Airbus, получивших российскую регистрацию.