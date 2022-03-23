Варшава, , 15:07 — REGNUM Решение о высылке из Польши 45 российских дипломатов было принято Варшавой «в координации с союзниками». Об этом 23 марта рассказал на брифинге пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Польша в координации с нашими союзниками приняла решение, касающееся значительного сокращения дипломатического персонала посольства РФ в Польше», — сказал он.

При этом Ясин уточнил, что решение о разрыве дипломатических отношений России с Польшей не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил возможность привлечения Североатлантического альянса (НАТО) к событиям вокруг Украины, включая отправку в эту страну миротворцев НАТО или создание бесполетной зоны.