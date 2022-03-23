Орган Нотр-Дам-де-Пари отправлен на реставрацию
Париж, 23 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Cимфонический орган Нотр-Дам-де-Пари, хотя и почти не пострадавший при пожаре 2019 года, проходит полную реставрацию, чтобы восстановить свое великолепие, сообщает Le Figaro.
«Инструмент не пострадал напрямую от пожара, это своего рода возможность восстановить первоначальную красоту органа», — пояснил Жан-Луи Жоржлен, глава Государственного учреждения, ответственного за сохранение и реставрацию собора Нотр-Дам де Пари во время визита в Эро.
Инструмент был демонтирован в 2020 году. Затем после объявления тендера был назначен консорциум из трех небольших французских компаний для тщательной очистки и ремонта органа.
Реставрация фасадных труб органа, оставшихся на месте из-за того, что они слишком хрупкие для транспортировки, состоится в октябре, затем в 2023 году инструмент будет собран в соборе и настроен.
Открытие собора Парижской Богоматери запланировано на 2024 год.