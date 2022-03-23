Париж, 23 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Cимфонический орган Нотр-Дам-де-Пари, хотя и почти не пострадавший при пожаре 2019 года, проходит полную реставрацию, чтобы восстановить свое великолепие, сообщает Le Figaro.

(сс) GodefroyParis Пожар в Нотр-Дам-де-Пари

«Инструмент не пострадал напрямую от пожара, это своего рода возможность восстановить первоначальную красоту органа», — пояснил Жан-Луи Жоржлен, глава Государственного учреждения, ответственного за сохранение и реставрацию собора Нотр-Дам де Пари во время визита в Эро.

Инструмент был демонтирован в 2020 году. Затем после объявления тендера был назначен консорциум из трех небольших французских компаний для тщательной очистки и ремонта органа.

Реставрация фасадных труб органа, оставшихся на месте из-за того, что они слишком хрупкие для транспортировки, состоится в октябре, затем в 2023 году инструмент будет собран в соборе и настроен.

Открытие собора Парижской Богоматери запланировано на 2024 год.